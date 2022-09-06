ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в концовке матча «Торпедо» — «Ростов»

Глава департамента судейства, председатель судейского комитета и председатель экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев подтвердил, что ЭСК признала ошибочным назначение пенальти арбитром Яном Бобровским пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом» (0:1).

Одиннадцатиметровый был назначен в эпизоде с падением нападающего «Ростова» Николая Комличенко в штрафной площади «Торпедо» после контакта с защитником москвичей Олегом Кожемякиным. Пенальти пришлось дважды перебивать, так как вратарь выходил с линии ворот до удара.

«Если говорим именно о перебитии пенальти, то вопросов никаких не было.

Ассистент, который контролирует нахождение арбитра в момент удара, получил бонус за свою работу. Его оценка была повышена, в связи с тем что он принял два правильных решения. Вопросов никаких к бригаде нет.

Что касается самого назначения пенальти, то если говорить откровенно, этот тур по качеству не очень удался.

Моменты получились некрасивыми, на наш взгляд. ЭСК приняла решение, что пенальти был назначен неверно», — сказал Павел Каманцев в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что главный судья встречи Ян Бобровский получит неудовлетворительную оценку за работу в этой игре.

Арбитр на ВАР матча «Торпедо» — «Ростов» Виталий Мешков также будет наказан за то, что не указал Бобровскому на его ошибку в эпизоде с пенальти на Комличенко. Ему грозит дисквалификация минимум на 3-4 матча.