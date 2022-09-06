ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Саудовская Аравия на ЧМ-2018В ожидании ЧМ-2022. Орлы пустыни
    Все новости спорта

    ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в концовке матча «Торпедо» — «Ростов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РФС РПЛ Футбол России Ростов Торпедо
    Глава департамента судейства, председатель судейского комитета и председатель экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев подтвердил, что ЭСК признала ошибочным назначение пенальти арбитром Яном Бобровским пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом» (0:1).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Одиннадцатиметровый был назначен в эпизоде с падением нападающего «Ростова» Николая Комличенко в штрафной площади «Торпедо» после контакта с защитником москвичей Олегом Кожемякиным. Пенальти пришлось дважды перебивать, так как вратарь выходил с линии ворот до удара.

    «Если говорим именно о перебитии пенальти, то вопросов никаких не было.

    Ассистент, который контролирует нахождение арбитра в момент удара, получил бонус за свою работу. Его оценка была повышена, в связи с тем что он принял два правильных решения. Вопросов никаких к бригаде нет.

    Что касается самого назначения пенальти, то если говорить откровенно, этот тур по качеству не очень удался.

    Моменты получились некрасивыми, на наш взгляд. ЭСК приняла решение, что пенальти был назначен неверно», — сказал Павел Каманцев в эфире «Матч Премьер».

    Ранее сообщалось, что главный судья встречи Ян Бобровский получит неудовлетворительную оценку за работу в этой игре.

    Арбитр на ВАР матча «Торпедо» — «Ростов» Виталий Мешков также будет наказан за то, что не указал Бобровскому на его ошибку в эпизоде с пенальти на Комличенко. Ему грозит дисквалификация минимум на 3-4 матча.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ разделит очки с «Ювентусом»
  • ПСЖ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • Возникнут ли у «Манчестер Сити» проблемы с «Севильей»?
  • «Севилья» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сливочные» начнут без увертюр
  • «Селтик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Селтик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Лейпциг — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  6.40
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры