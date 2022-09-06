«Болонья» рассталась с Синишей Михайловичем

Итальянскаяобъявила об увольнении главного тренера

53-летний сербский специалист был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Это самое сложное решение за то время, что я возглавляю клуб. За эти годы у нас были и прекрасные, и болезненные моменты, которые сделали наши отношения по-настоящему крепкими», — сказал президент Джоуи Сапуто клубной пресс-службе.

На данный момент «Болонья» занимает 16-е место, не одержав ни одной победы за 5 туров Серии А. На ее счету 3 ничьих и 2 поражения. 11 сентября команда примет «Фиорентину».

Михайлович возглавил «Болонью» в 2019 году. До этого он также успел поработать в «Фиорентине», «Сампдории», «Милане», «Торино», «Спортинге» и сборной Сербии.

13 июля 2019 года Синиша Михайлович объявил, что болен лейкемией и проходил сложный курс лечения.