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    «Болонья» рассталась с Синишей Михайловичем

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    Итальянская «Болонья» объявила об увольнении главного тренера Синиши Михайловича.

    Синиша Михайлович
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    Синиша Михайлович

    53-летний сербский специалист был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

    «Это самое сложное решение за то время, что я возглавляю клуб. За эти годы у нас были и прекрасные, и болезненные моменты, которые сделали наши отношения по-настоящему крепкими», — сказал президент Джоуи Сапуто клубной пресс-службе.

    На данный момент «Болонья» занимает 16-е место, не одержав ни одной победы за 5 туров Серии А. На ее счету 3 ничьих и 2 поражения. 11 сентября команда примет «Фиорентину».

    Михайлович возглавил «Болонью» в 2019 году. До этого он также успел поработать в «Фиорентине», «Сампдории», «Милане», «Торино», «Спортинге» и сборной Сербии.

    13 июля 2019 года Синиша Михайлович объявил, что болен лейкемией и проходил сложный курс лечения.

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