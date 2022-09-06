Эдерсон: Каждый год «Ман Сити» все ближе к победе в Лиге чемпионов

Вратарьвысказал мнение о предстоящем противостоянии св 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы все работаем над задачей выиграть Лигу чемпионов. Мы понимаем масштаб этого турнира и уровень участвующих в нем команд.

Если "Севилья" в их числе, значит, она в кругу сильнейших клубов Европы. Все хотят завоевать этот трофей.

Каждый год мы все ближе к победе в этом турнире. Надо просто пахать дальше и концентрироваться на каждом матче.

Мы достаточно сильны, чтобы пополнить коллекцию трофеев единственным кубком, которого там нет», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч группы G пройдет 6 сентября в Севилье и начнется в 22:00 (мск). С прогнозом можно ознакомиться тут.