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    Эдерсон: Каждый год «Ман Сити» все ближе к победе в Лиге чемпионов

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    Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон высказал мнение о предстоящем противостоянии с «Севильей» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Эдерсон
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    Эдерсон

    «Мы все работаем над задачей выиграть Лигу чемпионов. Мы понимаем масштаб этого турнира и уровень участвующих в нем команд.

    Если "Севилья" в их числе, значит, она в кругу сильнейших клубов Европы. Все хотят завоевать этот трофей.

    Каждый год мы все ближе к победе в этом турнире. Надо просто пахать дальше и концентрироваться на каждом матче.

    Мы достаточно сильны, чтобы пополнить коллекцию трофеев единственным кубком, которого там нет», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Матч группы G пройдет 6 сентября в Севилье и начнется в 22:00 (мск). С прогнозом можно ознакомиться тут.

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