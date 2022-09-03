Дзагоев может принести огромную пользу «Рубину», уверен Слуцкий

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о подписании контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

В пятницу, 2 сентября, казанский клуб объявил о подписании соглашения с 32-летним игроком до конца сезона-2022/23 . Дзагоев, перешедший в «Рубин» на правах свободного агента, будет выступать под 6-м номером.

«Алана не стоит представлять. Он опытнейший игрок, который играл за сборную, в еврокубках, забивал лучшим командам мира.

Уверен, что Дзагоев может принести огромную пользу "Рубину" с таким мастерством» , — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.

После 7 туров Первой лиги «Рубин» набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.