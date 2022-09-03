«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

«Атлетико» Фото: globallookpress.com
Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Карраско с углового исполнил «сухой лист», но мяч попал в ближнюю штангу, но отскок подкараулил Альваро Мората, который из пределов вратарской площади не мог промахнуться.
Баски отыгрались на 55-й минуте. Чо на левом фланге накрутил Хименеса, после чего выполнил навес на дальнюю штангу, где на замыкании головой сработал Умар Садик.
Футбол. Испания. Примера
Реал Сосьедад — Атлетико 1:1
Голы: 0:1 Альваро Мората (5'), 1:1 Садик Умар (55') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Alex Sola, 83'), Игор Субельдия (Ариц Элустондо, 71'), Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Брайс Мендес, Мартин Субименди, Микель Мерино, Давид Сильва (Такэфуса Кубо, 71'), Александр Сёрлот (Садик Умар, 46'), Мохамед-Али Чо (Андер Барренечеа, 71') Атлетико: Жоау Фелиш, Альваро Мората (Анхель Корреа, 79'), Янник Карраско (Марио Эрмосо, 79'), Сауль Ньигес (Жоффрей Кондогбиа, 46'), Коке, Родриго Де Пауль (Антуан Гризманн, 63'), Маркос Льоренте, Рейнилду Мандава, Аксель Витсель, Jose Maria Gimenez, Ян Облак (Иво Грбич, 85') Предупреждения: Сауль Ньигес (12'), Родриго Де Пауль (24'), Мартин Субименди (28'), Мохамед-Али Чо (35'), Маркос Льоренте (35'), Diego Simeone (45 + 1'), Игор Субельдия (57'), Альваро Мората (61'), Андони Горосабель (72')