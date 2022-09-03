ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри принял вызов Усика. Тайсон пообещал расправиться с Александром за 4 раунда
  • 21:25
    • «Манчестер Сити» упустил победу над «Астон Виллой»
  • 20:56
    • «Милан» вырвал победу в дерби с «Интером» благодаря дублю Леау
  • 19:15
    • «Реал» переиграл «Бетис» и вышел в единоличные лидеры Ла Лиги
  • 18:56
    • Гол Хаверца принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
  • 18:29
    • «Бавария» не смогла обыграть «Унион»
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче с «Атлетико»

    «Реал Сосьедад» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Атлетико
    В матче 4-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с мадридским «Атлетико» — 1:1.

    «Атлетико»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико»

    Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Карраско с углового исполнил «сухой лист», но мяч попал в ближнюю штангу, но отскок подкараулил Альваро Мората, который из пределов вратарской площади не мог промахнуться.

    Баски отыгрались на 55-й минуте. Чо на левом фланге накрутил Хименеса, после чего выполнил навес на дальнюю штангу, где на замыкании головой сработал Умар Садик.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Атлетико 1:1
    Голы: 0:1 Альваро Мората (5'), 1:1 Садик Умар (55') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Alex Sola, 83'), Игор Субельдия (Ариц Элустондо, 71'), Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Брайс Мендес, Мартин Субименди, Микель Мерино, Давид Сильва (Такэфуса Кубо, 71'), Александр Сёрлот (Садик Умар, 46'), Мохамед-Али Чо (Андер Барренечеа, 71') Атлетико: Жоау Фелиш, Альваро Мората (Анхель Корреа, 79'), Янник Карраско (Марио Эрмосо, 79'), Сауль Ньигес (Жоффрей Кондогбиа, 46'), Коке, Родриго Де Пауль (Антуан Гризманн, 63'), Маркос Льоренте, Рейнилду Мандава, Аксель Витсель, Jose Maria Gimenez, Ян Облак (Иво Грбич, 85') Предупреждения: Сауль Ньигес (12'), Родриго Де Пауль (24'), Мартин Субименди (28'), Мохамед-Али Чо (35'), Маркос Льоренте (35'), Diego Simeone (45 + 1'), Игор Субельдия (57'), Альваро Мората (61'), Андони Горосабель (72')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Севилья» остановить «Барселону»?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Лацио» и «Наполи» выдадут голевое шоу
  • «Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Что покажет Абусупьян Магомедов в своем дебютном поединке в UFC?
  • Штольцфус — Магомедов. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Штольцфус — Магомедов
  • Бокс
  • Сегодня в 21:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Муте — Руд
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры