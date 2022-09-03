«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 4-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с мадридским— 1:1.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Карраско с углового исполнил «сухой лист», но мяч попал в ближнюю штангу, но отскок подкараулил Альваро Мората, который из пределов вратарской площади не мог промахнуться.

Баски отыгрались на 55-й минуте. Чо на левом фланге накрутил Хименеса, после чего выполнил навес на дальнюю штангу, где на замыкании головой сработал Умар Садик.