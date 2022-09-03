Аллегри заявил, что у «Ювентуса» высокие шансы на чемпионство

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«В конце я был немного зол, мы могли бы лучше воспользоваться контратаками. Но все вопросы нужно было снимать в первом тайме.
У команды был хороший настрой, и в итоге мы добились пятого неплохого результата подряд.
Почему Влахович так и не вышел? Я не мог сделать больше пяти замен. Душан отдохнул и будет готов к следующим матчам».
Шансы на чемпионство? На данный момент они не очень высоки«, — приводит слова Аллегри Football Italia.
"Ювентус" набрал 9 очков и занимает 5 место. "Фиорентина" находится на 10 строчке.