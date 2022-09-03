Аллегри заявил, что у «Ювентуса» высокие шансы на чемпионство

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал матч 5-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:1) и заявил, что «черно-белые» будут бороться за чемпионство.

«В конце я был немного зол, мы могли бы лучше воспользоваться контратаками. Но все вопросы нужно было снимать в первом тайме.

У команды был хороший настрой, и в итоге мы добились пятого неплохого результата подряд.

Почему Влахович так и не вышел? Я не мог сделать больше пяти замен. Душан отдохнул и будет готов к следующим матчам».

Шансы на чемпионство? На данный момент они не очень высоки«, — приводит слова Аллегри Football Italia.

"Ювентус" набрал 9 очков и занимает 5 место. "Фиорентина" находится на 10 строчке.