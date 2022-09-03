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    Гол Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Лацио»

    «Лацио» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Римский «Лацио» потерпел домашнее поражение от «Наполи» (1:2) в матче 4-го тура чемпионата Италии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте. Фелипе Андерсон совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр к радиусу штрафной площади. Дзакканьи грамотно подработал мяч, а затем Маттиа прекрасно пробил под правую штангу.

    На 38-й минуте игроки «Наполи» заработали угловой. Зелиньски выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ким Мин Джэ очень удачно выпрыгнул и головой пробил под правую штангу, мяч от стойки пересёк линию ворот.

    А на 65-й минуте Политано выполнил передачу к лицевой линии поля на Замбо-Ангисса, Андре-Франк в свою очередь выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, откуда Хвича Кварацхелия в касание мощно пробил по воротам.

    Для 21-летнего грузинского футболиста этот гол стал четвертым в текущем чемпионате — он возглавляет гонку бомбардиров, так как забил все мячи с игры.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Наполи 1:2
    Голы: 1:0 Маттиа Цаканьи (4'), 1:1 Min-jae Kim (38'), 1:2 Хвича Кварацхелия (61') Лацио: Иван Проведель, Мануэль Лаццари (Эльсеид Хюсай, 84'), Патрисио Габбарон, Алессио Романьоли, Адам Марушич, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди (Тома Башич, 75'), Луис Альберто (Матиас Весино, 53'), Фелипе Андерсон (Маттео Канчелльери, 84'), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 53') Наполи: Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия (Джакомо Распадори, 68'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 68'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 45'), Станислав Лоботка (Тангай Н'Домбеле, 90'), Андре Замбо Ангисса, Мариу Руй (Матиас Оливера, 90'), Min-jae Kim, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Сергей Милинкович-Савич (67'), Фелипе Андерсон (69'), Данило Катальди (69'), Maurizio Sarri (90'), Адам Марушич (90 + 4')

    «Наполи» с 11 очками возглавляет таблицу Серии A, «Лацио» (8 очков) располагается на 7-й строчке.

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