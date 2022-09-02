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    Габулов и Зайцев — кандидаты на пост гендиректора «Химок»

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    Пост бывшего гендиректора «Химок» Дмитрия Ульянова может занять Владимир Габулов или Александр Зайцев, которые уже занимали должность ранее. Об этом сообщает «Чемпионат».

    Владимир Габулов
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    Владимир Габулов

    31 августа член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков сообщил об увольнении главного тренера команды Николая Писарева и назначении Спартака Гогниева на освободившуюся должность.

    Напомнив, Писарев был назначен в начале августа после увольнения Сергея Юрана. На данный момент подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков.

    Также команда потерпела поражение в матче Кубка России с «Краснодаром» со счётом 2:0.

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