Габулов и Зайцев — кандидаты на пост гендиректора «Химок»

Пост бывшего гендиректора «Химок»может занятьили, которые уже занимали должность ранее. Об этом сообщает «Чемпионат»

31 августа член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков сообщил об увольнении главного тренера команды Николая Писарева и назначении Спартака Гогниева на освободившуюся должность.

Напомнив, Писарев был назначен в начале августа после увольнения Сергея Юрана. На данный момент подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков.

Также команда потерпела поражение в матче Кубка России с «Краснодаром» со счётом 2:0.