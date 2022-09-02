Черчесов: Черышеву понадобится время, чтобы привыкнуть к футболу в Серии Б

Главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал переходв итальянскую

Последним клубом Черышева была «Валенсия», которую игрок покинул после истечения срока действия контракта. До этого момента полузащитник находится в статусе свободного агента.

«Он был свободным агентом, мог выбирать. Я с ним давно не общался, поэтому не могу сообщить вам никаких подробностей о трансфере.

Могу только пожелать Черышеву, как и Кокорину, получать побольше игровой практики.

Серия В — непростой турнир, там жесткий футбол и серьезная конкуренция. Думаю, что Денису понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к новым реалиям», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».