Экс-игрок ЦСКА Дзагоев подпишет контракт с «Рубином»

Бывший полузащитник ЦСКАблизок к переходу в казанский «Рубин», который выступает в Первой лиге Росии.

32-летний футболист находится в расположении команды и уже провёл с ней несколько тренировок, информирует пресс-служба казанского клуба в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что у Алана были и другие варианты для продолжения карьеры, но он выбрал команду Леонида Слуцкого, с которым знаком по работе в ЦСКА.

Так же уточняется, что в контракте с Дзагоевым будет прописан пункт, по которому он сможет расторгнуть контракт, если получит более заманчивое предложение.

32-летний Дзагоев 30 июня 2022 года покинул ЦСКА после окончания своего контракта, растянувшегося более чем на 14 лет. В составе московской команды полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В ЦСКА Дзагоев выиграл 10 трофеев внутри страны.

ФК «Рубин» в семи матчах набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Первой лиги сезона-2022/2023.