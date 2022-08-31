В «Химках» назвали вбросами информацию о возвращении Юрана

Член наблюдательного совета «Химок»прокомментировал информацию о том, чтоможет вернуться на пост главного тренера подмосковной команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что в среду, 31 августа, «Химки» могут уволить Николая Писарева с этой должности, а также сменить генерального директора Дмитрия Ульянова, который пригласил нового тренера.

«Мы проведем совет учредителей. Скорее всего, он будет завтра утром. Учредители дадут оценку деятельности тренерского штаба, административно‑управленческого персонала, после чего будут приниматься решения. Не исключаю, что могут быть изменения.

Имеет ли под собой основание информация о том, что Юран вернется в "Химки"? Нет, это только вбросы», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Под руководством Юрана в текущем розыгрыше РПЛ «Химки» одержали две победы, один раз сыграли вничью и один раз уступили. После его увольнения у «Химок» три поражения с общим счетом 2:10.

В среду, 31 августа, «Химки» сыграют с «Краснодаром» в рамках группового этапа Кубка России.