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    Дубравка прошёл медосмотр перед переходом в «МЮ»

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    33-летний словацкий голкипер Мартин Дубравка близок к переходу из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

    Мартин Дубравка
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    Мартин Дубравка

    По информации источника, накануне 33-летний вратарь успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в стан «красных дьяволов». Стороны согласовали все детали сделки. Ожидается, что о переходе Дубравки на правах аренды будет официально объявлено сегодня, 31 августа.

    Напомним, Мартин Дубравка выступает за «Ньюкасл Юнайтед» с 2017 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги вратарь сборной Словакии провёл 26 встреч, в которых пропустил 35 мячей. Восемь матчей голкипер отстоял «на ноль».

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