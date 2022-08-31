Черчесов после Евро-2020 мог возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер сборной Россиибыл близок к назначению в турецкий. Об этом рассказал агент Малик Арутюнов.

В конце прошлого года Черчесов возглавил «Ференцварош». Под руководством российского специалиста клуб из Будапешта выиграет чемпионат и Кубок Венгрии.

«Сразу после Евро Черчесов контактировал с Федерацией футбола Турции по поводу сборной. А когда в "Бешикташе" и "Фенербахче" уволили тренеров, то выходили на Черчесова. Было конкретное общение с руководством, там изучали кандидатуру Черчесова. Но в итоге взяли местных.

Черчесов созванивается со мной, советуется. Могу представить его в Турции уже скоро. Кстати, первый контакт с "Фенербахче" был еще в 2013 году, когда Черчесов тренировал Терек», — приводит слова агента Sport24.