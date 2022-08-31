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    Черчесов после Евро-2020 мог возглавить «Фенербахче»

    Футбол Ференцварош Футбол России Бешикташ Фенербахче Суперлига Турции Футбол Турции
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов был близок к назначению в турецкий «Фенербахче». Об этом рассказал агент Малик Арутюнов.

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    В конце прошлого года Черчесов возглавил «Ференцварош». Под руководством российского специалиста клуб из Будапешта выиграет чемпионат и Кубок Венгрии.

    «Сразу после Евро Черчесов контактировал с Федерацией футбола Турции по поводу сборной. А когда в "Бешикташе" и "Фенербахче" уволили тренеров, то выходили на Черчесова. Было конкретное общение с руководством, там изучали кандидатуру Черчесова. Но в итоге взяли местных.

    Черчесов созванивается со мной, советуется. Могу представить его в Турции уже скоро. Кстати, первый контакт с "Фенербахче" был еще в 2013 году, когда Черчесов тренировал Терек», — приводит слова агента Sport24.

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