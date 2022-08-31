«Ахмат» — «Оренбург»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева. По правому краю комбинацию разыграли игроки «Ахмата», последовал прострел в центр, удар по воротам от Садулаева, но Кеняйкин смог отразить. Мяч отскочил к Фольмеру, который его вогнал в сетку ворот соперника.
На 32-й минуте грозненцы удвоили счет после подачи с правого фланга от Уциева и удара головой Садулаева в дальний угол.
Счет стал крупным на 50-й минуте. Садулаев начал атаку «Ахмата», отдал на Трошечкина, после удара которого мяч отскочил к Ильину. Тому осталось только переправить его в ворота.
Гости отыграли один мяч на 77-й минуте — первым же касанием мяча забил вышедший на замену Владимир Сычевой, замкнув головой подачу с угла штрафной площади.
В следующем матче Кубка России «Ахмат» 13 сентября сыграет с «Динамо», «Оренбург» с днем позже встретится с «Ростовом».