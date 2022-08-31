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    «Ахмат» обыграл «Оренбург» в домашнем матче Кубка России

    «Ахмат» — «Оренбург»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Ахмат Оренбург
    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (3:1) в матче 1-го тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева. По правому краю комбинацию разыграли игроки «Ахмата», последовал прострел в центр, удар по воротам от Садулаева, но Кеняйкин смог отразить. Мяч отскочил к Фольмеру, который его вогнал в сетку ворот соперника.

    На 32-й минуте грозненцы удвоили счет после подачи с правого фланга от Уциева и удара головой Садулаева в дальний угол.

    Счет стал крупным на 50-й минуте. Садулаев начал атаку «Ахмата», отдал на Трошечкина, после удара которого мяч отскочил к Ильину. Тому осталось только переправить его в ворота.

    Гости отыграли один мяч на 77-й минуте — первым же касанием мяча забил вышедший на замену Владимир Сычевой, замкнув головой подачу с угла штрафной площади.

    Футбол. Россия. Кубок
    Ахмат — Оренбург 3:1
    Голы: 1:0 Folmer K. (26'), 2:0 Sadulaev L. (32'), 3:0 Iljin V. (51'), 3:1 Sychevoi V. (77') Ахмат: Oparin M., Agalarov H., Folmer K., Iljin V. (Kadyrov K., 75'), Kharin E., Oleynikov I. (Inalkaev A., 75'), Sadulaev L., Shvets A., Troshechkin A., Utsiev R., Zhuravlev Y. (Bystrov M., 46') Оренбург: Kenyaykin A., Ektov A. (Pechenin K., 36'), Florentin G. (Sychevoi V., 74'), Gojkovic R., Gurtsiyev B., Nikolaev T., Oganesyan S., Pavlovets A., Poluyakhtov V., Stamatov M., Vera L. (Acosta D., 46') Предупреждения: Nikolaev T. (15'), Troshechkin A. (55'), (90+4')

    В следующем матче Кубка России «Ахмат» 13 сентября сыграет с «Динамо», «Оренбург» с днем позже встретится с «Ростовом».

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