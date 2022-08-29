Головин: Месси, Неймар и Мбаппе такие же люди. «Монако» мог выиграть у «ПСЖ»

Полузащитник «Монако»прокомментировал ничью с(1:1) в четвертом туре чемпионата Франции.

Головин в этой игре стал автором результативной передачи на Кевина Фолланда.

«Вокруг таких матчей всегда много ажиотажа и ожиданий у болельщиков, но мы готовились как обычно. Конечно, интересно проверить свои силы на фоне таких мастеров, можно сказать, звезд мировой величины, но в то же время для нас это еще и календарная игра чемпионата. Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья не самый худший результат для нас в этой встрече.

Какое впечатление производят Мбаппе, Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. По тому, как они работают с мячом, принимают решения. И это относится не только к ним. Ко многим из сегодняшнего состава "ПСЖ".

Но в то же время в игре это все немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника. Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо», — приводит слова российского футболиста «Чемпионат».