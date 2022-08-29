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    Головин: Месси, Неймар и Мбаппе такие же люди. «Монако» мог выиграть у «ПСЖ»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в четвертом туре чемпионата Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин в этой игре стал автором результативной передачи на Кевина Фолланда.

    «Вокруг таких матчей всегда много ажиотажа и ожиданий у болельщиков, но мы готовились как обычно. Конечно, интересно проверить свои силы на фоне таких мастеров, можно сказать, звезд мировой величины, но в то же время для нас это еще и календарная игра чемпионата. Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья не самый худший результат для нас в этой встрече.

    Какое впечатление производят Мбаппе, Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. По тому, как они работают с мячом, принимают решения. И это относится не только к ним. Ко многим из сегодняшнего состава "ПСЖ".

    Но в то же время в игре это все немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника. Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо», — приводит слова российского футболиста «Чемпионат».

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