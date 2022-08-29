«Кристал Пэлас» хочет купить хавбека «Челси» Галлахера

Полузащитник «Челси»может продолжить карьеру в «Кристал Пэласе», который уже предложил за 22-летнего футболиста € 32 млн. Об этом сообщает The Times

По сведениям источника, «синие» не согласны на продажу футболиста, а хотят отправить игрока лишь в аренду.

Галлахер — воспитанник «Челси». В нынешнем сезоне он провёл на поле 98 минут в четырёх матчах английской Премьер-лиги (АПЛ). За «Кристал Пэлас» полузащитник в 39 встречах отличился восемь раз и отдал пять результативных передач партнёрам. Контракт между Галлахером и «Челси» истекает в 2025 году.

В ноябре 2021 года Галлахер дебютировал за взрослую сборную Англии и провёл за команду четыре матча.