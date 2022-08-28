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    «Вест Хэм» минимально обыграл «Астон Виллу» на выезде

    «Астон Вилла» — «Вест Хэм»: счет 0:1, обзор голов

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    В матче 4 тура АПЛ «Вест Хэм» минимально выиграл у «Астон Виллы».

    Пабло Форналс
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    Пабло Форналс

    Победный мяч был забит на 74 минуте встречи. Автором гола стал Пабло Форналс, забивший с передачи Деклана Райса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Вест Хэм 0:1
    Гол: 0:1 Пабло Форнальс (74') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Калум Чемберс, Лука Динь, Дуглас Луис (Джейкоб Рэмси, 66'), Бубакар Камара, Джон МакГинн (Cameron Archer, 90'), Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндия, 66'), Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Леон Бэйли, 78') Вест Хэм: Джанлука Скамакка (Майкл Антонио, 65'), Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн, Эмерсон (Саид Бенрахма, 46'), Деклан Райс, Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон (Владимир Цоуфаль, 23'), Аарон Крессвел, Курт Зума, Тило Керер, Лукаш Фабиански Предупреждения: Мэтти Кэш (58'), Бубакар Камара (79')

    После трех поражений подряд «Вест Хэм» одержал первую победу в сезоне и поднялся на 16 место.

    «Астон Вилла» потерпела второе поражение подряд и третью неудачу в сезоне. Команда идет на 15 место.

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