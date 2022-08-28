Игнатьев — о хет-трике: Безусловно, лучший день в «Локомотиве», я давно не забивал

Нападающийпрокомментировал результат матча с(5:1) в 7-м туре Мир Премьер-лиги.

23-летний форвард сделал хет-трик за первые 19 минут матча.

«Безусловно, лучший день в "Локомотиве", потому что удалось победить крупно.

До этого было много неважных матчей. Теперь команда будет на психологическом подъеме и будет двигаться вперед.

Выделю самый первый свой гол. Потому что давно не забивал. Просто было приятно снова почувствовать это ощущение.

Третий гол? Защитники сыграли неуверенно, и я просто побежал в зону», — сказал игрок в эфире «Матч Премьер».