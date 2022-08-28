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    • «Локомотив» разгромил «Оренбург», Игнатьев сделал хет-трик
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    Игнатьев — о хет-трике: Безусловно, лучший день в «Локомотиве», я давно не забивал

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    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал результат матча с «Оренбургом» (5:1) в 7-м туре Мир Премьер-лиги.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    23-летний форвард сделал хет-трик за первые 19 минут матча.

    «Безусловно, лучший день в "Локомотиве", потому что удалось победить крупно.

    До этого было много неважных матчей. Теперь команда будет на психологическом подъеме и будет двигаться вперед.

    Выделю самый первый свой гол. Потому что давно не забивал. Просто было приятно снова почувствовать это ощущение.

    Третий гол? Защитники сыграли неуверенно, и я просто побежал в зону», — сказал игрок в эфире «Матч Премьер».

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