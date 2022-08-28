Игнатьев — о хет-трике: Безусловно, лучший день в «Локомотиве», я давно не забивал

Иван Игнатьев Фото: «Локомотив»
23-летний форвард сделал хет-трик за первые 19 минут матча.
«Безусловно, лучший день в "Локомотиве", потому что удалось победить крупно.
До этого было много неважных матчей. Теперь команда будет на психологическом подъеме и будет двигаться вперед.
Выделю самый первый свой гол. Потому что давно не забивал. Просто было приятно снова почувствовать это ощущение.
Третий гол? Защитники сыграли неуверенно, и я просто побежал в зону», — сказал игрок в эфире «Матч Премьер».