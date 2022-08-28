«Кельн» — «Штутгарт»: счет матча 0:0

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
С 56-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил нападающий Лука Пфайффер.
Футбол. Германия. Бундеслига
Кёльн — Штутгарт 0:0
Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц, Лука Килиан, Юлиан Хабот (Timo Hubers, 52'), Йонас Хектор, Эйе Скири, Эрик Мартель (Флориан Кайнц, 60'), Кингсли Шиндлер (Деян Любичич, 60'), Mathias Olesen (Ондрей Дуда, 17'), Ян Тильман, Florian Dietz (Саркис Адамян, 46') Штутгарт: Лука Пфайффер, Silas Katompa Mvumpa (Паскаль Штенцель, 76'), Chris Fuhrich (Juan Jose Perea, 61'), Борна Соса (Атакан Каразор, 60'), Naouirou Ahamada (Энцо Мийо, 90'), Ватару Эндо, Josha Vagnoman, Хироки Ито, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Флориан Мюллер Предупреждения: Pellegrino Matarazzo (57'), Лука Килиан (58'), Pellegrino Matarazzo (72'), Атакан Каразор (79'), Деян Любичич (87'), Энцо Мийо (90 + 5') Удаление: Лука Пфайффер (56')
«Кельн» с 6 очками занимает 8 место в таблице Бундеслиги, «Штутгарт» на 11-й строке — 3 очка.