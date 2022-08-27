«Бетис» — «Осасуна»:1:0, обзор гола

Борха Иглесиас Фото: globallookpress.com
Положительный результат команде принес точный удар нападающего Борхи Иглесиаса в первом тайме.
Во втором тайме «Бетис» остался в меньшинстве после удаления Хермана Пессельи.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Осасуна 1:0
Гол: 1:0 Борха Иглесиас (34') Бетис: Руи Силва, Айтор Руйбаль, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Родригес Гидо, Вилльям Карвалью, Родриго Эрнандес (Серхио Каналес, 46'), Набиль Фекир (Андрес Гуардадо, 90'), Хуанми (Luiz Henrique, 64'), Борха Иглесиас (Луис Фелипе, 75') Осасуна: Аймар Орос (Энрике Гарсия, 62'), Эсекьель Авила (Анте Будимир, 62'), Мойсес Гомес, Хон Монкайола, Лукас Торро (Рубен Гарсия, 78'), Рубен Пенья (Kike Barja, 78'), Хуан Крус, Давид Гарсия, Гарсия Унай Лугеа (Manu Sanchez, 71'), Начо Видаль, Серхио Эррера Предупреждения: Аймар Орос (14'), Гарсия Унай Лугеа (68'), Давид Гарсия (84') Удаление: Херман Песселья (73')
Команда Мануэля Пеллегрини возглавила турнирную таблицу после трех побед подряд. Ее соперник идет четвертым с шестью баллами и первым поражением в сезоне.