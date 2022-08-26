Спортивный директор «Спортинга»: В Лиге чемпионов нам нужно будет идти от игры к игре

Спортивный директорвысказал мнение о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23.

В группе D с лиссабонским клубом сыграют «Айнтрахт», «Тоттенхэм» и «Марсель».

«Нам нужно будет идти от игры к игре. Каждая группа сложна. У нас вот — "Тоттенхэм", "Олимпик" и "Айнтрахт", каждый из которых уже выходил в финал.

Мы рады соперничать с ними — посмотрим», — сказал Виана в комментарии RMC Sport.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября и закончится 2 ноября. Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года.

Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.