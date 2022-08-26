СМИ: «Динамо» нацелилось на защитника «Рубина»

Защитникпопал в сферу интересов московского, сообщает «Спорт-Экспресс»

Бело-голубые заинтересовались игроком казанцев из-за внезапного отъезда из «Динамо» Гильермо Варелы.

В московском клубе могут использовать Самошникова на правом фланге защиты — на этой позиции он выступал после перехода в «Рубин» из «Торпедо» летом 2020-го года.

Между клубами идут переговоры о потенциальном трансфере. По данным издания, «Рубин» не продаст защитника дешевле 2-3 миллионов евро.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. Действующий контракт игрока с казанским клубом истекает летом 2023-го года.

В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.