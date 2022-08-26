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    «Лацио» на своем поле обыграл «Интер»

    «Лацио» — «Интер»: счет 3:1, обзор голов

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    «Лацио» в домашнем матче 3 тура итальянской Серии А победил «Интер» со счетом 3:1.

    Фелипе Андерсон
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    Фелипе Андерсон

    В первом тайме счет открыл Фелипе Андерсон. В начале второго миланцы сравняли благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

    Развязка пошла с 75 минуты встречи, когда Луис Альберто вывел «лациале» вперед во второй раз. Упрочнил преимущество хозяев Педро.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Интер 3:1
    Голы: 1:0 Фелипе Андерсон (40'), 1:1 Лаутаро Мартинес (51'), 2:1 Луис Альберто (75'), 3:1 Педро Родригес (86') Лацио: Иван Проведель, Мануэль Лаццари (Эльсеид Хюсай, 71'), Патрисио Габбарон, Алессио Романьоли, Адам Марушич, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди (Маркос Антониу, 84'), Матиас Весино (Луис Альберто, 57'), Фелипе Андерсон (Маттео Канчелльери, 84'), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 57') Интер: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку (Эдин Джеко, 69'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 69'), Роберто Гальярдини (Хакан Чалханоглу, 77'), Марсело Брозович, Николо Барелла (Хоакин Корреа, 77'), Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 69'), Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Маттиа Цаканьи (56'), Адам Марушич (64'), Марсело Брозович (84')

    Теперь у «римлян» 7 очков и они возглавили таблицу Серии А. «Интер» потерпел первое поражение в сезоне после двух побед подряд и опустился на 4 место.

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