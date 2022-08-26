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    Алаев о Fan ID: Люди не идут на стадион — вот главная проблема

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    Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил посещаемость матчей чемпионата России после введения Fan ID.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «На протяжении четырёх лет и РФС, и РПЛ участвовали во всех обсуждениях, предлагали различные варианты. Дистанционная верификация и прочие изменения. Не все наши предложения были приняты. Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм. Мы же не спорим с тем, что где-то нельзя превышать скорость в 60 километров в час.

    Я могу не все законы понимать, но они приняты. Технология настраивается, люди получают Fan ID. При этом да, посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион — вот главная проблема. Задача лиги и лично моя — вернуть болельщиков.

    Прежде всего надо понять, почему люди не идут на стадион. Думаю, есть несколько групп болельщиков и несколько причин. Возьмите Ростов-на-Дону, где иной раз собиралось по 35 тысяч, а теперь лишь пять тысяч зрителей ходит. Любой закон сложно инсталлировать, но если спросить всех: "Это то, чего мы хотели?" То ответ, явно "нет", — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам "Чемпионата".

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