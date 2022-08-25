Защитник «Селтика»: Будет сложно против «Реала» — у него большие планы

Немецкий легионер «Селтика» Мориц Йенц оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23.

В группе F с шотландским клубом сыграют «Реал», «РБ Лейпциг» и донецкий «Шахтер».

«В Лейпциге очень интересная команда. Это новый клуб, сформировавшийся за последние несколько лет и уже успешно выступающий в Лиге чемпионов и других еврокубковых турнирах.

"Селтик" побеждал его дома со счетом 2:1 [в Лиге Европы в 2018 году], и я помню ту игру: она была фантастической. Сейчас снова будет очень интересная игра, поскольку соперник действует очень динамично, в атакующей манере.

Будет сложно против "Реала" — у него большие планы. Но у нас на "Селтик Парк" будет фантастический вечер: мы сделаем все возможное и посмотрим, что из этого выйдет.

Я заждался тех вечеров. Другие игроки мне о них рассказывали, и я просмотрел множество видеозаписей прошлых игр. Не могу дождаться, когда сам услышу гимн и гул трибун», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.