ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022
  • 18:30
    • Источник: «Ювентус» арендует Паредеса у ПСЖ
  • 15:23
    • «Динамо» нашло альтернативу Карцеву в «Кристал Пэлас»
  • 15:10
    • Нападающий «Рубина» стал игроком «Селтика»
  • 14:47
    • Нападающий «Маккаби» Перица отказался переходить в «Сочи»
  • 14:24
    • «Лион» отказал «Вест Хэму» в трансфере Пакеты
    Все новости спорта

    Хакшабанович — о переходе в «Селтик»: Я буду очень рад играть в Лиге чемпионов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Селтик Рубин РПЛ Футбол России Лига чемпионов Трансферы
    Полузащитник Сеад Хакшабанович прокомментировал свой переход из казанского «Рубина» в шотландский «Селтик».

    Сеад Хакшабанович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сеад Хакшабанович

    Черногорский хавбек заключил пятилетний контракт с новым клубом.

  • Нападающий «Рубина» стал игроком «Селтика»
  • Читайте по теме

    • «Потрясающие эмоции. Я знаю только хорошее про "Селтик", так что мне приятно здесь оказаться.

    Я узнал о возможности перехода около месяца назад. И как только услышал, что "Селтик" хочет меня, попросил агента оформить сделку, потому что это то места, где я желаю играть.

    Это удивительный клуб с хорошими игроками, болельщиками и историей. Я смотрел матчи "Селтика" и думаю, что команда играет в том же стиле, что и я.

    Я также разговаривал с тренером, и мы нашли общий язык, говоря о том, как он хочет, чтобы я вписался в его систему — все звучало хорошо.

    Я плеймейкер с хорошим чутьем, я хорошо играю один на один, у меня мощный удар, я быстр и отдам все ради этого клуба.

    Конечно, я очень рад играть в Лиге чемпионов, это лучшее соревнование, в котором вы можете участвовать, и я мечтал об этом в детстве, поэтому будет круто там оказаться», — приводятся слова Хакшабановича на сайте клуба

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» вновь одержит дома победу?
  • «Шериф» — «Пюник». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Команды сыграют без давления за исход
  • «Шемрок Роверс» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Фиалки» и во второй раз одолеют «Твенте»
  • «Твенте» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.64
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шериф — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Твенте — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Линфилд — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.93
  • Экспресс дня 26 августа
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры