Хакшабанович — о переходе в «Селтик»: Я буду очень рад играть в Лиге чемпионов

Полузащитникпрокомментировал свой переход из казанскогов шотландский

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сеад Хакшабанович Фото: celticfc.com/

Черногорский хавбек заключил пятилетний контракт с новым клубом.

«Потрясающие эмоции. Я знаю только хорошее про "Селтик", так что мне приятно здесь оказаться.

Я узнал о возможности перехода около месяца назад. И как только услышал, что "Селтик" хочет меня, попросил агента оформить сделку, потому что это то места, где я желаю играть.

Это удивительный клуб с хорошими игроками, болельщиками и историей. Я смотрел матчи "Селтика" и думаю, что команда играет в том же стиле, что и я.

Я также разговаривал с тренером, и мы нашли общий язык, говоря о том, как он хочет, чтобы я вписался в его систему — все звучало хорошо.

Я плеймейкер с хорошим чутьем, я хорошо играю один на один, у меня мощный удар, я быстр и отдам все ради этого клуба.

Конечно, я очень рад играть в Лиге чемпионов, это лучшее соревнование, в котором вы можете участвовать, и я мечтал об этом в детстве, поэтому будет круто там оказаться», — приводятся слова Хакшабановича на сайте клуба