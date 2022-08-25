ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022
  • 20:28
    • Бензема признан лучшим игроком прошлого сезона
  • 20:20
    • Анчелотти — лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА
  • 20:07
    • Стали известны все группы Лиги чемпионов
  • 18:30
    • Источник: «Ювентус» арендует Паредеса у ПСЖ
  • 15:23
    • «Динамо» нашло альтернативу Карцеву в «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    Писарев не полетел с «Химками» на матч с «Сочи» из-за коронавируса

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки РПЛ Футбол России Сочи
    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему главный тренер Николай Писарев не полетел с командой на матч 7-го тура РПЛ против «Сочи».

    Николай Писарев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Писарев

    Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Писарев пропустит матч из-за простуды. Подмосковной командой будет руководить старший помощник Андрей Сосницкий.

    «Николай Николаевич сдал все тесты. Это простуда. Есть подозрения на коронавирус, но ничего не известно. Сегодня будут результаты.

    Вчера он все необходимое сдал. Серьезного ничего нет. Но в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации мы решили не рисковать.

    Несмотря на болезнь, он дает наставления команде. Надеемся, к кубковому матчу Писарев будет здоров», — сказал Терюшков «Спорт-экспрессу».

    Игра «Сочи» — «Химки» состоится 26 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» вновь одержит дома победу?
  • «Шериф» — «Пюник». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Команды сыграют без давления за исход
  • «Шемрок Роверс» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Фиалки» и во второй раз одолеют «Твенте»
  • «Твенте» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.64
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Линфилд — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.93
  • Экспресс дня 26 августа
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дьере — Гаске
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лутон — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маннарино — Кресси
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры