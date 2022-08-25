Писарев не полетел с «Химками» на матч с «Сочи» из-за коронавируса

Член наблюдательного советарассказал, почему главный тренерне полетел с командой на матч 7-го тура РПЛ против

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Писарев пропустит матч из-за простуды. Подмосковной командой будет руководить старший помощник Андрей Сосницкий.

«Николай Николаевич сдал все тесты. Это простуда. Есть подозрения на коронавирус, но ничего не известно. Сегодня будут результаты.

Вчера он все необходимое сдал. Серьезного ничего нет. Но в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации мы решили не рисковать.

Несмотря на болезнь, он дает наставления команде. Надеемся, к кубковому матчу Писарев будет здоров», — сказал Терюшков «Спорт-экспрессу».

Игра «Сочи» — «Химки» состоится 26 августа.