Защитник Зотов вернулся в «Крылья Советов»

Защитникпродолжит карьеру в самарских

32-летний футболист подписал контракт с самарским клубом до конца сезона-2022/2023.

Зотов уже выступал за «Крылья Советов» с февраля 2017-го по август 2020-го. За самарскую команду Георгий в 80 матчах забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

«Испытываю только положительные эмоции. Как только прилетел в Самару, испытал радость и приятную ностальгию. Это кайф!

Мне позвонил Сергей Корниленко, мы пообщались и в течение нескольких дней договорились о моем возвращении.

Я следил за "Крыльями", мне нравится их футбол — это одна из самых играющих команд в лиге. Надеюсь, с моей помощью будем занимать еще более высокие позиции.

С Игорем Витальевичем пообщались, думаю, более детальный разговор еще предстоит. Мы пересекались в "Кубани", я знаю его требования, знаю, во что играет команда.

У нас молодой коллектив, видно, что ребята очень дружные. Мне уже за 30, я готов к роли лидера, деда (смеется).

Я рад вернуться в "Крылья", люблю Самару. Буду делать всё возможное, чтобы наша команда побеждала, показывала хорошую игру и радовала вас», — сказал игрок.

32-летний Зотов — воспитанник «Спартака». Ранее футболист был воспитанником академии «Локомотива», выступал за донецкий «Металлург», «Анжи», «Кубань», «Оренбург».

Последним клубом игрока был «Рубин», за который он играл с 2020 года. В июле было объявлено об уходе футболиста из казанской команды.