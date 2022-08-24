«МЮ» готовит новое предложение «Аяксу» по трансферу Антони

«Манчестер Юнайтед» в скором времени сделает «Аяксу» очередное улучшенное предложение по переходу бразильского вингера, сообщает издание talkSPORT

По информации источника, нидерландский клуб готов расстаться с футболистом за сумму около € 102 млн.

Напомним, ранее «Аякс» отклонил два предложения «красных дьяволов», после чего Антони лично запросил у клуба позволить ему продолжить карьеру в Англии.

Тренер команды Алфред Схройдер вывел бразильца из состава, сказав, что ему не нужны игроки, которые сосредоточены на команде не на 100%.

Отмечается, что игрок в последнее время не тренировался с основой «Аякса», что вызвало недовольство руководства клуба. Антони заявлял о мышечных болях. При этом в руководстве «Аякса» разделились мнения насчёт того, следует ли продавать своего футболиста.

22-летний Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году из бразильского «Сан-Паулу». В текущем сезоне нападающий в трёх матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.