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    «Рома» обыграла «Кремонезе» благодаря голу Смоллинга

    «Рома»- «Кремонезе»: счет 1:0, обзор голов

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    В матче 2 тура Серии А «Рома» на своем поле минимально выиграла у «Кремонезе» со счетом 1:0.

    Пауло Дибала и Крис Смоллинг
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    Пауло Дибала и Крис Смоллинг

    Победный гол с передачи капитана Лоренцо Пеллегрини забил защитник Крис Смоллинг. Это случилось на 65 минуте.

    Форвард Элдор Шомуродов просидел в запасе всю игру и на поле не вышел.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Кремонезе 1:0
    Гол: 1:0 Крис Смоллинг (65') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Рик Карсдорп (Зеки Челик, 86'), Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Леонардо Спинаццола (Никола Залевский, 72'), Пауло Дибала (Неманья Матич, 72'), Николо Дзаньоло (Стефан Эль-Шаарави, 45'), Тэмми Абрахам Кремонезе: Давид Окереке (Frank Tsadjout, 78'), Сирил Дессерт, Лука Дзанимачча (Cristian Buonaiuto, 56'), Emanuele Valeri, Сантьяго Аскасибар, Charles Pickel, Паоло Гильоне (Хайме Баэс, 56'), Лука Лочошвили (Даниэль Чофани, 85'), Влад Кирикеш, Эмануэль Айву (Matteo Bianchetti, 56'), Андрей Раду Предупреждения: Эмануэль Айву (24'), Лука Дзанимачча (50'), Matteo Bianchetti (79')

    «Рома» набрала 6очков, у «Кремонезе» пока ни одного балла. В следующем поединке «римляне» сыграют с «Ювентусом», а «Кремонезе» встретится с «Торино».

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