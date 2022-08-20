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    Автогол помог «Марселю» одолеть «Нант»

    «Марсель» — «Нант»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 3-го тура чемпионата Франции «Марсель» одержал домашнюю победу над «Нантом» — 2:1.

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    Фрагмент матча

    Счет на 70-й минуте открыли провансальцы — отличился конголезский защитник Шансель Мбемба.

    На 78-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал полузащитник Людовик Блас.

    А на 82-й минуте защитник «Нанта» Николя Паллуа срезал мяч в свои ворота.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Нант 2:1
    Голы: 1:0 Шансель Мбемба (70'), 1:1 Людовик Блас (пенальти) (78'), 2:1 Николя Паллуа (автогол) (82') Марсель: Пау Лопес, Шансель Мбемба, Самуэль Жиго, Леонардо Балерди (Зеад Колашинац, 65'), Жонатан Клосс, Валентин Ронжье, Жордан Верету, Нуну Тавареш, Жерсон (Луис Суарес, 54'), Маттео Гюэндузи (Димитри Пайет, 65'), Алексис Санчес (Дженгиз Ундер, 65') Нант: Моузес Саймон, Эванн Гессан (Мостафа Мохамед, 62'), Кентен Мерлен, Педро Чиривелья (Lohann Doucet, 87'), Самуэль Мутуссами, Людовик Блас, Фабио да Силва (Деннис Аппиа, 62'), Николя Паллуа, Андрей Жиротто (Маркус Коко, 87'), Жан-Шарль Кастеллетто, Альбан Лафон Предупреждения: Валентин Ронжье (55'), Эванн Гессан (59'), Самуэль Жиго (60'), Самуэль Жиго (77'), Пау Лопес (77'), Жордан Верету (90 + 4')

    После этой игры «Марсель» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 — 7 очков, «Нант» — 13-е место и 2 очка.

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