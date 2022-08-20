АПЛ. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед»

Матчи пройдут с 20 по 22 августа.

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 1:0

В матче 3 тура АПЛ «Тоттенхэм» дома победил «Вулверхэмптон» благодаря единственному забитому голу.

На 64 минуте победный мяч в ворота «волков» забил нападающий «шпор» Харри Кейн.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Вулверхэмптон 1:0 Гол: 1:0 Гарри Кейн (64') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Иван Перишич (Райан Сесеньон, 76'), Деян Кулушевски (Ив Биссума, 86'), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 76'), Гарри Кейн Вулверхэмптон: Гонсалу Гуэдеш (Хван Хи Чан, 81'), Даниэл Поденсе (Рауль Хименес, 59'), Rayan Ait-Nouri (Нелсон Семеду, 71'), Жоау Моутинью (Леандер Дендонкер, 58'), Рубен Невеш, Matheus Nunes, Педру Нету (Адама Траоре, 71'), Макс Килман, Нэйтан Коллинз, Хонни Отто, Жозе Са Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (12'), Rayan Ait-Nouri (56'), Гарри Кейн (67'), Нэйтан Коллинз (67')

«Тоттенхэм» набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. В следующем туре команда Антонио Конте сыграет на выезде с «Ноттингем Форест».

«Вулверхэмптон» потерпел второе поражение в сезоне и занимает 16 место с одним очком на счету.

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»

20 августа, 17:00

«Лестер» — «Саутгемптон»

20 августа, 17:00 мск

«Фулхэм» — «Брентфорд»

20 августа, 17:00 мск

«Эвертон» — «Ноттингем Форест»

20 августа, 17:00

«Вест Хэм» — «Брайтон»

21 августа, 16:00

«Лидс» — «Челси»

21 августа, 16:00 мск

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

21 августа, 18:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

22 августа, 22:00