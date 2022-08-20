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    АПЛ. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед»

    Результаты матчей 3 тура чемпионата Англии

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    Матчи пройдут с 20 по 22 августа.

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 1:0

    В матче 3 тура АПЛ «Тоттенхэм» дома победил «Вулверхэмптон» благодаря единственному забитому голу.

    На 64 минуте победный мяч в ворота «волков» забил нападающий «шпор» Харри Кейн.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Вулверхэмптон 1:0
    Гол: 1:0 Гарри Кейн (64') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Иван Перишич (Райан Сесеньон, 76'), Деян Кулушевски (Ив Биссума, 86'), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 76'), Гарри Кейн Вулверхэмптон: Гонсалу Гуэдеш (Хван Хи Чан, 81'), Даниэл Поденсе (Рауль Хименес, 59'), Rayan Ait-Nouri (Нелсон Семеду, 71'), Жоау Моутинью (Леандер Дендонкер, 58'), Рубен Невеш, Matheus Nunes, Педру Нету (Адама Траоре, 71'), Макс Килман, Нэйтан Коллинз, Хонни Отто, Жозе Са Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (12'), Rayan Ait-Nouri (56'), Гарри Кейн (67'), Нэйтан Коллинз (67')

    «Тоттенхэм» набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. В следующем туре команда Антонио Конте сыграет на выезде с «Ноттингем Форест».

    «Вулверхэмптон» потерпел второе поражение в сезоне и занимает 16 место с одним очком на счету.

    «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»

    20 августа, 17:00

    «Лестер» — «Саутгемптон»

    20 августа, 17:00 мск

    «Фулхэм» — «Брентфорд»

    20 августа, 17:00 мск

    «Эвертон» — «Ноттингем Форест»

    20 августа, 17:00

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    «Вест Хэм» — «Брайтон»

    21 августа, 16:00

    «Лидс» — «Челси»

    21 августа, 16:00 мск

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

    21 августа, 18:30 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

    22 августа, 22:00

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