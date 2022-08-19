«Лион» — «Труа»: счет матча 4:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте — отличился нападающий Александр Ляказетт.
На 39-й минуте в ворота «Олимпика» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник Флорьян Тардье.
Лионцы вновь повели на 46-й минуте, благодаря голу аргентинского защитника Николаса Тальяфико.
Спустя три минуты бразильский хавбек Тете укрепил преимущество хозяев, а на 75-й минуте он офрмил дубль.
Лига 1. 3-й тур
Лион — Труа 4:1 (1:1, 3:0)
Голы: 1:0 — 3 Ляказетт, 1:1 — 39, пенальти Тардье, 2:1 — 46 Тальяфико, 3:1 — 49 Тете, 4:1 — 75 Тете.Лион: Риу, Гюсто (Энрике, 72), Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Толиссо (Рен-Аделаид, 63), Лукас Пакета (Шерки, 86), Лепенан (Какре, 73), Тете (Февр, 87), Ляказетт, Токо-ЭкамбиТруа: Галлон, Бальде (Рипар, 72), Рами, Палмер-Браун, Сальмье, Ларуси (Дингоме, 59), Тардье, Куаме, Одобер, Угбо (Донг, 72), Балде (Шавалерен, 59)Предупреждение: Куаме (51)
«Лион» набрал 6 очков в двух турах, а «Труа» потерпел третье поражение подряд во французском чемпионате. ч