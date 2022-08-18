Мележиков оценил группу «Спартака» в Кубке России

Евгений Мележиков Фото: globallookpress.com
Напомним, «Спартаку» предстоит сыграть с «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Факелом».
«Как жеребьёвка? Доволен. Мне нравится», — передает слова Мележикова корреспондент «Чемпионата».
В групповом раунде команды сыграют друг с другом в два круга, всего каждой будет проведено по 6 матчей.
Команды, занявшие первые два места в своих группах, пройдут в плей-офф Пути РПЛ, те, кто займет третье место, будут играть в плей-офф Пути регионов, те, кто станет четвертыми, закончат борьбу за трофей.
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале красно-белые со счётом 2:1 обыграли столичное «Динамо».