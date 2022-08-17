Гари Невилл призвал Роналду объясниться перед фанатами «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телевизионный экспертнастаивает на том, что бы форвард «красных дьяволов»не стоять в стороне и высказаться по поводу напряжённой ситуации в клубе.

Ранее португальский форвард обвинил медиа во лжи и заявил: «Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель».

«Зачем величайшему игроку всех времен (по моему мнению) ждать две недели, чтобы рассказать фанатам "Манчестер Юнайтед" правду? Выскажись сейчас.

Клуб в кризисе, ему нужны лидеры, которые поведут за собой. Роналду — единственный, кто может вытащить эту ситуацию за шкирку!» — написал бывший защитник «МЮ» в «твиттере».

Напомним, на протяжении последних двух месяцев различные источники утверждали, что португальский нападающий хочет покинуть клуб, но в данный момент Роналду всё ещё является футболистом «красных дьяволов».