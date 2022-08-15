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    • Гол Кристанте принес «Роме» победу над «Салернитаной»
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    Гол Кристанте принес «Роме» победу над «Салернитаной»

    «Салернитана» — «Рома»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Салернитана Рома
    В матче 1-го тура чемпионата Италии «Рома» одержала гостевую победу над «Салернитаной» — 1:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Абрахам выполнил удар по воротам, но Дьомбер заблокировал попытку и на добивании был Кристанте.

    Брайан пробил с линии штрафной, мяч зацепил ногу защитника «Салернитаны» и после рикошета мяч покатил в ворота без шансов на спасение.

    Футбол. Италия. Серия А
    Салернитана — Рома 0:1
    Гол: 0:1 Бриан Кристанте (33') Салернитана: Луиджи Сепе, Дилан Бронн, Норберт Дьёмбер, Федерико Фасио, Антонио Кандрева, Григорис Кастанос (Франк Рибери, 54'), Лассана Кулибали (Julian Kristoffersen, 73'), Тонни Триндаде Вильена, Паскуале Маццокки (Саломон Самбья, 62'), Федерико Бонаццоли, Эрик Ботхейм (Diego Valencia, 62') Рома: Тэмми Абрахам (Неманья Матич, 69'), Николо Дзаньоло (Жоржиньо Вейналдум, 79'), Пауло Дибала (Стефан Эль-Шаарави, 89'), Леонардо Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Лассана Кулибали (28'), Норберт Дьёмбер (39'), Григорис Кастанос (40'), Крис Смоллинг (48'), Неманья Матич (72')

    В параллельном матче «Специя» одержала домашнюю победу над «Эмполи» — 1:0.

    Единственный мяч был забит на 36-й минуте — отличился ангольский нападающий Мбала Н'Зола.

    Футбол. Италия. Серия А
    Специя — Эмполи 1:0
    Гол: 1:0 M'bala Nzola (36') Специя: Бартломей Дронговский, Маттиа Кальдара, Якуб Кивёр, Димитриос Николау, Emmanuel Gyasi (Давид Стрелец, 75'), Мехди Бурабья (Якопо Сала, 90'), Кевин Агудело (Mikael Ellertsson, 90'), Симоне Бастони, Аркадиуш Реца (Emil Holm, 75'), Даньеле Верде (Олбин Экдаль, 61'), M'bala Nzola Эмполи: Маттиа Дестро (Мартин Сатриано, 72'), Сэм Ламмерс, Недим Байрами, Филиппо Бандинелли (Jacopo Fazzini, 88'), Рэзван Марин, Лиам Хендерсон (Nicolo Cambiaghi, 54'), Фабьяно Паризи, Себастьяно Луперто, Ardian Ismajli, Петар Стоянович, Гульельмо Викарио Предупреждения: Emmanuel Gyasi (4'), Лиам Хендерсон (14'), Аркадиуш Реца (60')

    В следующем туре «Рома» сыграет дома с «Кремонезе» (22 августа), «Салернитана» на выезде проведет матч с «Удинезе» (20 августа).

    Календарь и таблица Серии А

    «Эмполи» на своем поле примет «Фиорентину» (21 августа), а «Специя» в гостях встретится с «Интером» (20 августа).

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