ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Тоттенхэм»Новая «Битва за мост». Огонь на поле и страсти на бровке «Стэмфорд Бридж»
  • 00:58
    • «Реал» стартовал в Ла Лиге с волевой победы над «Альмерией»
  • 21:56
    • «Спартак» разгромил «Сочи» и возглавил таблицу РПЛ
  • 20:32
    • Гол Мюллера помог «Баварии» взять верх над «Вольфсбургом»
  • 20:29
    • «Челси» упустил победу над «Тоттенхэмом» в лондонском дерби
  • 00:29
    • Гол Кристанте принес «Роме» победу над «Салернитаной»
    Все новости спорта

    «Реал» стартовал в Ла Лиге с волевой победы над «Альмерией»

    «Альмерия» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Альмерия
    Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Альмерией» (2:1) в матче 1-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева. Прошла передача из глубины за спины защитникам «Реала», Ларджи Рамазани подхватил мяч, ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот.

    На 61-й минуте Винисиус по центру проскочил в штрафную «Альмерии», но не сумел пробить вратаря, но Васкес первым успел к подбору, переправив мяч в сетку ворот.

    А на 75-й минуте Модрич заработал опасный штрафной, а только вышедший на замену Давид Алаба первым же касанием отправил мяч в сетку ворот, да ещё и с рикошетом от штанги.

    В следующем туре «Альмерия» на выезде сыграет с «Эльче», а «Реал» отправится в гости к «Сельте».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сметет лондонцев
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Справится ли c «Хетафе» «Атлетико»?
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Преподнесет ли «Сассуоло» сюрприз против «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.48
  • Прогноз на матч Рубин — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Сентраль Кордоба — Колон
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры