«Альмерия» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 1-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева. Прошла передача из глубины за спины защитникам «Реала», Ларджи Рамазани подхватил мяч, ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот.

На 61-й минуте Винисиус по центру проскочил в штрафную «Альмерии», но не сумел пробить вратаря, но Васкес первым успел к подбору, переправив мяч в сетку ворот.

А на 75-й минуте Модрич заработал опасный штрафной, а только вышедший на замену Давид Алаба первым же касанием отправил мяч в сетку ворот, да ещё и с рикошетом от штанги.

В следующем туре «Альмерия» на выезде сыграет с «Эльче», а «Реал» отправится в гости к «Сельте».