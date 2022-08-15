«Альмерия» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева. Прошла передача из глубины за спины защитникам «Реала», Ларджи Рамазани подхватил мяч, ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот.
На 61-й минуте Винисиус по центру проскочил в штрафную «Альмерии», но не сумел пробить вратаря, но Васкес первым успел к подбору, переправив мяч в сетку ворот.
А на 75-й минуте Модрич заработал опасный штрафной, а только вышедший на замену Давид Алаба первым же касанием отправил мяч в сетку ворот, да ещё и с рикошетом от штанги.
В следующем туре «Альмерия» на выезде сыграет с «Эльче», а «Реал» отправится в гости к «Сельте».