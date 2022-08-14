Источник: Юран возглавит «Урал»

Экс-наставник подмосковныхвозглавит екатеринбургский, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По данным источника, стороны подпишут контракт в начале следующей недели.

Отмечается, что «Уралу» не удалось договориться с другим кандидатом, бывшим главным тренером «Алании» Спартаком Гогниевым.

«Ну чего вы все звоните? Бежите впереди паровоза. Я вам сейчас ничего не скажу. Без комментариев. Завтра все объявим», — заявил президент «Урала» Григорий Иванов «Спорт-Экспрессу».

«Химки» официально объявили об уходе Юрана с поста главного тренера 10 августа. За два дня до этого должность главного тренера «Урала» покинул Игорь Шалимов.

Вместо Юрана «Химки» возглавил помощник Валерия Карпина в сборной России Николай Писарев.