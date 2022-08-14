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    Член наблюдательного совета «Химок»: Карт-бланш у Писарева — ближайшие матчи

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил дебют Николая Писарева на посту главного тренера команды.

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    «Химки» проиграли в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:3).

    «Да, у Николая Николаевича получился не лучший дебют. Будем смотреть за игрой с "Локомотивом", "Сочи".

    Понимаем, что это будут ответственные игры. Также выезд в "Оренбург". После этого будет решение — удалось или не удалось.

    Карт-бланш Писарева — это ближайшие матчи? Безусловно. Если мы будем проигрывать, не будет видно структуры игры, боевитого коллектива, то не в наших принципах проигрывать.

    У нас сегодня было 11 профессионалов на поле, но не было команды, которую мы привыкли видеть при Сергее Николаевиче [Юране].

    Забили гол за счёт личного мастерства трёх игроков — это уже прекрасно. Поэтому будем смотреть дальше за игрой и работой тренерского штаба, и будем делать соответствующие выводы.

    Мы — амбициозная команда. Наша задача была и по подбору специалистов быть в восьмёрке. Безусловно, от этой задачи мы ни в коем случае отказываться не будем.

    Если кто-то не понимает этих целей, то мы будем для себя принимать решения», — сказал Терюшков «Чемпионату».

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