Талалаев: В первом тайме с «Химками» было абсолютное преимущество

Главный тренерподелился впечатлениями после победы над(3:1) в 5-м туре РПЛ.

В первом тайме этой встречи специалист находился не на скамейке запасных, а на трибуне.

«Когда команда сбалансирована, знает, что делать — ничего не мешает. На первых порах тренер обязательно должен быть на лавке, чтобы подсказать.

Когда команда хорошо играет, а мы играем хорошо уже четыре тура. Вы видели, наверное, первый тайм — там абсолютное преимущество.

К сожалению, мы легко отдаем его, поэтому пришлось спуститься, когда возникла проблема. Я спустился, некоторые изменения внесли.

Ребята — молодцы, те, кто вышел на замену. Активизировались, перехватили инициативу и выиграли 3:1», — передает слова Талалаева Sport24.