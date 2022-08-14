Талалаев: В первом тайме с «Химками» было абсолютное преимущество

Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
В первом тайме этой встречи специалист находился не на скамейке запасных, а на трибуне.
«Когда команда сбалансирована, знает, что делать — ничего не мешает. На первых порах тренер обязательно должен быть на лавке, чтобы подсказать.
Когда команда хорошо играет, а мы играем хорошо уже четыре тура. Вы видели, наверное, первый тайм — там абсолютное преимущество.
К сожалению, мы легко отдаем его, поэтому пришлось спуститься, когда возникла проблема. Я спустился, некоторые изменения внесли.
Ребята — молодцы, те, кто вышел на замену. Активизировались, перехватили инициативу и выиграли 3:1», — передает слова Талалаева Sport24.