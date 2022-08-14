Пиоли: В целом, думаю, «Милан» сыграл хорошо

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча Серии А с «Удинезе» (4:2).

«Что не понравилось? Однозначно то, что мы пропустили столь быстрый гол — мы должны начинать матчи лучше. Зато потом мы полчаса показывали прекрасный футбол.

Правда, в некоторых эпизодах в центре поля мы сыграли легкомысленно, над этим следует поработать. Нужно оставаться в игре, используя свои лучшие качества. В целом, думаю, мы сыграли хорошо.

Мы пропустили два гола после навесов, потому что были невнимательными. В таких ситуациях нужно действовать лучше, над этим тоже нужно работать. Тем более в следующее воскресенье нас ждет соперник высокого уровня [»Аталанта«], поэтому надо прибавлять», — цитирует Пиоли сайт Джанлуки Ди Марцио.

В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Аталантой» в Бергамо.