Сторожук: Обе команды хотели выиграть и обе ошибались

Главный тренерподелился впечатлениями после нулевой ничьей св матче 5-го тура РПЛ.

«Сложный матч. Таким он и должен был быть. Обе команды хотели выиграть. Много атаковали, раскрывались. Обе команды ошибались.

Считаю результат закономерен. Было равное количество созданных моментов. Хотел поблагодарить болельщиков за то, что приехали и поддержали.

Хочу поблагодарить ребят, которые бились и старались. Считаю, этот матч можно занести нам в актив.

Боязливая игра от "Динамо"? Спасибо за лестные слова. Мы готовимся, что-то наигрываем, получаем уверенность, молодые ребята тоже учатся.

Что касается соперника, наверное, мы заставили их так играть. Думаю, они не рассчитывали играть вторым номером. Наверное, где-то они сами теряли позиции.

Мы всегда пытаемся проводить обостряющие атаки. Мы знаем, что делать. Значит, у соперника что-то не пошло. Наверное, хотели нас переиграть на быстрых атаках»,- приводит слова тренера «Спорт-Экспресс» .

«Краснодар» с 8 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет дома против «Оренбурга». Матч состоится 21 августа, начало — в 20.00 (мск).