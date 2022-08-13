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    Дубль Жезуса помог «Арсеналу» победить «Лестер»

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    Лондонский «Арсенал» одержал вторую победу на старте сезона АПЛ. На этот раз команда Микеля Артеты выиграла у «Лестера» со счетом 4:2.

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    Дубль в составе «канониров» сделал Габриэл Жезус. По голу забили Гранит Джака и Габриэл Мартинелли.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Лестер 4:2
    Голы: 1:0 Габриэл Жезус (23'), 2:0 Габриэл Жезус (35'), 2:1 Вильям Салиба (автогол) (53'), 3:1 Гранит Джака (55'), 3:2 Джеймс Мэддисон (74'), 4:2 Габриэл Мартинелли (75') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт (Такэхиро Томиясу, 75'), Вильям Салиба, Габриэл, Александр Зинченко (Киран Тирни, 77'), Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака (Эмиль Смит Роув, 84'), Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 84') Лестер: Джейми Варди (Келечи Ихеаначо, 70'), Джеймс Мэддисон, Джеймс Джастин, Кирман Дьюсбери-Холл, Вильфред Ндиди, Юри Тилеманс (Деннис Прает, 63'), Тимоти Кастань, Даниэль Амарти (Патсон Дака, 63'), Джонни Эванс, Весли Фофана, Дэнни Уорд Предупреждения: Весли Фофана (16'), Такэхиро Томиясу (90')

    «Лестер» отыграл два мяча благодаря автоголу Вильяма Салиба и гола Джеймса Мэддисона.

    В другом матче «Лидс» и «Саутгемптон» не выявили сильнейшего. Команды разошлись ничьей 2:2.

    «Святые» набрали первое очко в сезоне, тогда как «павлины» имеют уже 4 набранных балла.

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