Орлов: У «Зенита» есть ресурс на матч с ЦСКА даже с учетом отсутствия Клаудиньо

Известный комментаторподелился ожиданиями от встречив пятом туре РПЛ.

«Матч будет очень интересным. В прошлом сезоне Владимир Федотов, возглавлявший "Сочи", взял четыре очка во встречах с "Зенитом". Это говорит о том, что он прекрасно изучил тактику Сергея Семака и знает, как располагать своих игроков.

Мне кажется, что ресурс у "Зенита" есть, даже с учетом отсутствия Клаудиньо. Но есть еще одна ощутимая потеря — Далер Кузяев. Он набрал такую форму, что в последнее время абсолютно не уступал бразильцам по КПД. Впрочем, даже с учетом этого у Семака есть варианты.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — ЦСКА

Последние принципиальные матчи на поле "Зенита" заканчивались с крупным счетом. В противостоянии с ЦСКА я все же отдам предпочтение хозяевам — 51 на 49. "Зенит" — фаворит по определению, но придется попотеть», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, Клаудиньо получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:00 мск.

«Зенит» занимает четвертое место после четырех туров, отставая от ЦСКА на два очка.