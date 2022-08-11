Сборная Марокко рассталась с главным тренером

Сборная Марокко решила прекратить сотрудничество с боснийским специалистом, сообщает Hisport.

70-летний босниец работал с командой с 2019 года. Под его руководством марокканцы одержали 20 побед и 7 раз сыграли вничью в 30 матчах.

Официально отставка будет оформлена после того, как президент Королевской федерации футбола Марокко Фузи Лакджа вернется из Танзании, где он участвует в заседании Африканской конфедерации футбола (CAF).

Ранее Халилходжич тренировал «Нант», ПСЖ, «Трабзонспор», загребское «Динамо», а также сборные Алжира, Японии и Кот-д`Ивуара.