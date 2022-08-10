Главный тренер «Химок» Сергей Юран покинул свой пост

«Химки» на своем официальном сайте объявили об уходес поста главного тренера подмосковской команды.

«Мы благодарим Сергея Николаевича, который пришёл в непростой для клуба момент и оставил "Химки" в Премьер-Лиге. К сожалению, было несколько ключевых вопросов, касающихся развития клуба, по которым у руководящего состава и главного тренера были расхождения. Мы договорились о расторжении контракта. В ближайшее время команду возглавит новый тренер», — отметил генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов.

Сергей Николаевич принял команду в феврале, когда «Химки» занимали последнюю строчку в турнирной таблице и сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге через стыковые матчи. Вместе с Сергеем Юраном работу в клубе завершают Денис Попов, Виктор Тестоедов и Дмитрий Гуреев.