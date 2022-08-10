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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран покинул свой пост

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    «Химки» на своем официальном сайте объявили об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковской команды.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Мы благодарим Сергея Николаевича, который пришёл в непростой для клуба момент и оставил "Химки" в Премьер-Лиге. К сожалению, было несколько ключевых вопросов, касающихся развития клуба, по которым у руководящего состава и главного тренера были расхождения. Мы договорились о расторжении контракта. В ближайшее время команду возглавит новый тренер», — отметил генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов.

    Сергей Николаевич принял команду в феврале, когда «Химки» занимали последнюю строчку в турнирной таблице и сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге через стыковые матчи. Вместе с Сергеем Юраном работу в клубе завершают Денис Попов, Виктор Тестоедов и Дмитрий Гуреев.

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