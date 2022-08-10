Стало известно, сможет ли «Матч ТВ» показывать Лигу чемпионов и Лигу Европы

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»сообщил, что телеканал, скорее всего, будет показывать матчи группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«У нас достаточно хорошие партнерские отношения с УЕФА. Ни с их стороны не было вопросов, ни с нашей. У нас действующее соглашение, контракт. Мы ждем старт Лиги Европы, Лиги чемпионов. Надеемся, что все будет на "Матч ТВ".

Сколько матчей ЛЧ и ЛЕ на федеральном "Матч ТВ" будет показано? Не меньше, чем было в прошлом году. Каждый игровой день будет присутствовать в сетке. Одну-две прямых трансляций с Лиги чемпионов и Лиги Европы в день мы планируем показывать.

Что касается возможных провокаций, эти риски были и в прошлом сезоне игровом. И на старте Бундеслиги. Это не новая ситуация. Ребята, которые работают на эфире, достаточно опытные, чтобы минимизировать это в эфире. Опасений, что это сорвет матч, у меня нет.

И в последнее время время в Европе все сильно успокоилось», — приводит слова Конова «Комсомольская правда».

Напомним, «Матч ТВ» не сможет показывать игры английской Премьер-лиги в новом сезоне.