ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоКак Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов
    Все новости спорта

    Стало известно, сможет ли «Матч ТВ» показывать Лигу чемпионов и Лигу Европы

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол на ТВ Лига чемпионов Лига Европы Футбол России Реал Мадрид Барселона Ливерпуль Манчестер Сити
    Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что телеканал, скорее всего, будет показывать матчи группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    «Матч ТВ» будет показывать игры группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Матч ТВ» будет показывать игры группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы

    «У нас достаточно хорошие партнерские отношения с УЕФА. Ни с их стороны не было вопросов, ни с нашей. У нас действующее соглашение, контракт. Мы ждем старт Лиги Европы, Лиги чемпионов. Надеемся, что все будет на "Матч ТВ".

    Сколько матчей ЛЧ и ЛЕ на федеральном "Матч ТВ" будет показано? Не меньше, чем было в прошлом году. Каждый игровой день будет присутствовать в сетке. Одну-две прямых трансляций с Лиги чемпионов и Лиги Европы в день мы планируем показывать.

  • Как и где сейчас смотреть трансляции АПЛ в России?
  • Читайте по теме

    • Что касается возможных провокаций, эти риски были и в прошлом сезоне игровом. И на старте Бундеслиги. Это не новая ситуация. Ребята, которые работают на эфире, достаточно опытные, чтобы минимизировать это в эфире. Опасений, что это сорвет матч, у меня нет.

    И в последнее время время в Европе все сильно успокоилось», — приводит слова Конова «Комсомольская правда».

    Напомним, «Матч ТВ» не сможет показывать игры английской Премьер-лиги в новом сезоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев обыграет Эванса с разгромным счетом?
  • Рублев — Эванс. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Равный соперник — шанс для Германии?
  • Германия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • В матче с Канадой латвийцы обречены на унижение
  • Латвия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рублев — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Германия — Австрия
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Слайго Роверс — Викинг
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Базель — Брондбю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 11 августа
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры