Задачи «Химок» на сезон не изменились после смены главного тренера

Напомним, что 10 августа «Химки» объявили об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера и назначении Николая Писарева на эту должность.
«Задачи команды не меняются — попасть в десятку. Могу сказать, что по подбору исполнителей и их технике "Химкам" под силу решать и более высокие и амбициозные задачи.
Задача-максимум? Попадание в восьмерку», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Писарев будет совмещать свои обязанности в подмосковном клубе с работой в тренерском штабе сборной России.
Его помощником стал старший тренер сборной по пляжному футболу Михаил Лихачев, который также также будет совмещать работу в клубе и национальной команде.