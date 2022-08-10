Задачи «Химок» на сезон не изменились после смены главного тренера

Член наблюдательного советарассказал, как изменились задачи клуба на сезон после смены главного тренера.

Напомним, что 10 августа «Химки» объявили об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера и назначении Николая Писарева на эту должность.

«Задачи команды не меняются — попасть в десятку. Могу сказать, что по подбору исполнителей и их технике "Химкам" под силу решать и более высокие и амбициозные задачи.

Задача-максимум? Попадание в восьмерку», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Писарев будет совмещать свои обязанности в подмосковном клубе с работой в тренерском штабе сборной России.

Его помощником стал старший тренер сборной по пляжному футболу Михаил Лихачев, который также также будет совмещать работу в клубе и национальной команде.