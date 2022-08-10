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    Задачи «Химок» на сезон не изменились после смены главного тренера

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, как изменились задачи клуба на сезон после смены главного тренера.

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    Напомним, что 10 августа «Химки» объявили об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера и назначении Николая Писарева на эту должность.

    «Задачи команды не меняются — попасть в десятку. Могу сказать, что по подбору исполнителей и их технике "Химкам" под силу решать и более высокие и амбициозные задачи.

    Задача-максимум? Попадание в восьмерку», — цитирует Терюшкова ТАСС.

    Писарев будет совмещать свои обязанности в подмосковном клубе с работой в тренерском штабе сборной России.

    Его помощником стал старший тренер сборной по пляжному футболу Михаил Лихачев, который также также будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

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