«Торино» — хороший вариант для Миранчука, считает Канчельскис

Бывший игрокпрокомментировал возможный переход полузащитника

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что Миранчук отправился в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта с новым клубом.

«Считаю, что "Торино" — хороший вариант для Миранчука. Ведь была уже информация, что он может перейти туда, но затем вроде бы трансфер заблокировали.

У Миранчука огромное желание играть. Переход в "Торино" — вызов. Доказать прежде всего самому себе и "Аталанте", что не давать играть было неправильным решением», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Миранчук в прошлом сезоне провел за «Аталанту» 25 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Россиянин выступает за клуб из Бергамо с 2020 года, его контракт действует до 30 июня 2024‑го.