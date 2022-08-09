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    «МЮ» может приобрести одного из лидеров ПСВ Эйндховен

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    Полузащитник ПСВ Эйндховен Коди Гакпо попал в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    «МЮ» продолжает искать игроков для усиления атакующей линии. По информации ESPN, на этот раз английский клуб обратил внимание на Гакпо.

    Отмечается, что Коди перейдет в «МЮ» в том случае, если убедит руководство ПСВ не завышать сумму трансфера.

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    • Клуб из Эйндховена оценивает Гакпо в 35 миллионов и вряд ли пойдет на уступки в этом вопросе.

    В прошлом сезоне Гакпо провел в чемпионате Нидерландов 27 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 12 результативных передач.

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