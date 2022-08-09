«МЮ» может приобрести одного из лидеров ПСВ Эйндховен

Коди Гакпо Фото: globallookpress.com
«МЮ» продолжает искать игроков для усиления атакующей линии. По информации ESPN, на этот раз английский клуб обратил внимание на Гакпо.
Отмечается, что Коди перейдет в «МЮ» в том случае, если убедит руководство ПСВ не завышать сумму трансфера.
Клуб из Эйндховена оценивает Гакпо в 35 миллионов и вряд ли пойдет на уступки в этом вопросе.
В прошлом сезоне Гакпо провел в чемпионате Нидерландов 27 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 12 результативных передач.