«МЮ» может приобрести одного из лидеров ПСВ Эйндховен

Полузащитник ПСВ Эйндховенпопал в список трансферных целей

«МЮ» продолжает искать игроков для усиления атакующей линии. По информации ESPN, на этот раз английский клуб обратил внимание на Гакпо.

Отмечается, что Коди перейдет в «МЮ» в том случае, если убедит руководство ПСВ не завышать сумму трансфера.

Клуб из Эйндховена оценивает Гакпо в 35 миллионов и вряд ли пойдет на уступки в этом вопросе.

В прошлом сезоне Гакпо провел в чемпионате Нидерландов 27 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 12 результативных передач.